Выборы и не только

Итак, в Российской Федерации прошли очередные парламентские выборы. Я не участвовал в агитации и старательно избегал ответов на вопросы вида «За кого голосовать?» (взрослые люди своей головой думать должны).
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