Военное обозрение

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Ночью российские войска нанесли серию ударов по пунктам размещения резервов противника в Славянске и Краматорске

Ночью российские войска нанесли серию ударов по пунктам размещения резервов противника в Славянске и Краматорске

Российские войска продолжают по-своему готовиться к украинскому контрнаступлению. Помимо создания глубокоэшелонированной линии обороны протяжённостью буквально сотни километров на целом ряде направлений ВС РФ выбивают резервы противника, который тот постепенно подводит в прифронтовую зону.

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