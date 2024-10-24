Сотрудники ТЦК перекрыли трассу Винница-Хмельницкий для проверки документов

Сотрудники украинского Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК — аналог военкоматов) перекрыли трассу между городами Винница и Хмельницкий для проверки документов у мужчин призывного возраста.
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