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Семак о словах ван дер Варта про допинг в сборной России: «Ха-ха. Хорошее чувство юмора у него»

Сергей Семак ответил на слова Рафаэля ван дер Варта о сборной России на Евро-2008 . Ранее бывший полузащитник сборной Нидерландов намекнул , что россияне могли обыграть голландцев в четвертьфинале турнира благодаря допингу.

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