Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 276 подписчиков

В Раде раскрыли, кто заменит Федорова на посту министра обороны

В Раде раскрыли, кто заменит Федорова на посту министра обороны

Депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк заявила о возможных серьезных перестановках в силовом блоке правительства Украины, где на пост министра обороны вместо Михаила Федорова прочат действующего главу МВД Игоря Клименко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии