В Раде раскрыли, кто заменит Федорова на посту министра обороны

Депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк заявила о возможных серьезных перестановках в силовом блоке правительства Украины, где на пост министра обороны вместо Михаила Федорова прочат действующего главу МВД Игоря Клименко.
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