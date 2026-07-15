ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

303 подписчика

Баффет исключил Фонд Гейтса из ежегодных пожертвований на $6 млрд

Баффет исключил Фонд Гейтса из ежегодных пожертвований на $6 млрд

ОМАХА (ИА Реалист). 95-летний Уоррен Баффет, председатель Berkshire Hathaway, впервые за два десятилетия исключил Фонд Билла и Мелинды Гейтс из своих ежегодных благотворительных пожертвований акциями компании.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии