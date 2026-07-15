Баффет исключил Фонд Гейтса из ежегодных пожертвований на $6 млрд

ОМАХА (ИА Реалист). 95-летний Уоррен Баффет, председатель Berkshire Hathaway, впервые за два десятилетия исключил Фонд Билла и Мелинды Гейтс из своих ежегодных благотворительных пожертвований акциями компании.
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