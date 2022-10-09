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В ДНР освобождены от ВСУ позиции в районе села Первомайское

В ДНР освобождены от ВСУ позиции в районе села Первомайское

Народная милиция ДНР зачистила опорный пункт ВСУ в районе села Первомайское. Отмечается, что в операции по освобождению позиций от ВСУ принимала участие штурмовая группа 3-го стрелкового батальона 100-й гвардейской бригады Народной милиции ДНР.

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