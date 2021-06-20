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Путин заявил о продлении стимулирующих выплат для медработников

Путин заявил о продлении стимулирующих выплат для медработников

Специальные выплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, будут продолжены. Об этом президент России Владимир Путин заявил в своем поздравлении медработников с их профессиональным праздником, который в этом году отмечается 20 июня.

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