Песков: Россия наблюдает повышенную активность со стороны ВСУ

Как заявил в беседе с журналистами в понедельник, 11 марта, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Россия фиксирует повышенную активность попыток атаки беспилотниками ВСУ по регионам.
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