Демографическая яма, сокращение русских, деградация семьи и бедность: есть ли свет в конце туннеля

«Скажу прямо: если не будет предпринято экстраординарных и действенных мер, то не при жизни этого поколения, но уже при следующих поколениях Россия может перестать быть великой державой, а это означает перспективу потери ее территорий и, возможно, ее исчезновение как единой страны.