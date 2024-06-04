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Демографическая яма, сокращение русских, деградация семьи и бедность: есть ли свет в конце туннеля

Демографическая яма, сокращение русских, деградация семьи и бедность: есть ли свет в конце туннеля

«Скажу прямо: если не будет предпринято экстраординарных и действенных мер, то не при жизни этого поколения, но уже при следующих поколениях Россия может перестать быть великой державой, а это означает перспективу потери ее территорий и, возможно, ее исчезновение как единой страны.

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