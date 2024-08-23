Новый сюрприз от государства для граждан в возрасте от 59 до 83 лет Юлия ЧелкановаС 18 августа текущего года пожилые граждане, находящиеся в возрасте от 59 до 83 лет, могут ожидать приятные изменения в своей жизни.
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