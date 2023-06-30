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Рейтинг доверия Путину обнулил вброс Запада

Рейтинг доверия Путину обнулил вброс Запада

ВЦИОМ обнародовал рейтинги доверия политикам, оценки работы президента и правительства. Владимиру Путину доверяют 78,6% опрошенных граждан России, что обнуляет вбросы в западной прессе о якобы "ослаблении" главы государства после мятежа "Вагнера".

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