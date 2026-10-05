Кубилюс: ЕС готов развернуть сеть спутников-шпионов в космосе

Комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс заявил о планах развернуть в космосе сеть спутников-шпионов. Польша и Швеция уже начали проект "мини-созвездий".
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