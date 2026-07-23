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Свыше 1,7 тысячи магазинов во дворах Подмосковья прекратили продажу алкоголя

Свыше 1,7 тысячи магазинов во дворах Подмосковья прекратили продажу алкоголя

В Подмосковье продолжается контроль за продажей алкогольной продукции. Одним из важных направлений работы депутатов Мособлдумы VII созыва стало принятие законодательных инициатив, направленных на повышение комфорта и безопасности жителей многоквартирных домов.

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