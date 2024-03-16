Pure Storage: рост ёмкости SSD будет ограничен возможностями DRAM Компания Pure Storage, сп...

Pure Storage: рост ёмкости SSD будет ограничен возможностями DRAMКомпания Pure Storage, специализирующаяся на All-Flash СХД, считает, что дальнейшее увеличение вместимости SSD будет сопряжено с рядом трудностей, продиктованных необходимостью применения DRAM.
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