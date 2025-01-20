Школьница из Алексеевского взяла два «золота» на международном турнире в Ереване

Восьмиклассница школы №293 имени А.Т.Твардовского в Алексеевском районе Алиса Хатеева успешно выступила на Международном турнире по художественной гимнастики памяти заслуженного тренера СССР Кримлины Мкртчан в Ереване.
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