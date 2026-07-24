Путин посетил Иркутский авиазавод, где запускают серийный выпуск МС-21

Президент осмотрит производственные мощности предприятияПрезидент России Владимир Путин прибыл на Иркутский авиационный завод, который является филиалом ПАО «Яковлев» в составе Объединенной авиационной корпорации (ОАК) госкорпорации «Ростех».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии