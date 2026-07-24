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Daily Storm

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Путин посетил Иркутский авиазавод, где запускают серийный выпуск МС-21

Путин посетил Иркутский авиазавод, где запускают серийный выпуск МС-21

Президент осмотрит производственные мощности предприятияПрезидент России Владимир Путин прибыл на Иркутский авиационный завод, который является филиалом ПАО «Яковлев» в составе Объединенной авиационной корпорации (ОАК) госкорпорации «Ростех».

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