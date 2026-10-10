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Все виды пенсий повысят в 2027 году: Календарь. Размер надбавок. Условия

Все виды пенсий повысят в 2027 году: Календарь. Размер надбавок. Условия

В 2027 году индексация затронет все основные виды пенсионного обеспечения в России. Повышение предусмотрено для получателей страховых, социальных, накопительных и военных пенсий.

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