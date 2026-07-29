Политика как он...
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Политика как она есть

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Почему звезды светятся разными цветами?

Почему звезды светятся разными цветами?

У звезд в ночном небе бывают очень разные оттенки: каждое созвездие отсвечивает по-своему. Но почему одни звезды сияют голубоватым или белым светом, а другие — например, оранжевым или желтоватым? Портал space.

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