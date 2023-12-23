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Федеральная территория "Сириус" готовится ко Всемирному фестивалю молодежи

На федеральной территории "Сириус" молодые ученые задают вектор научного развития России. Три года назад она официально получила этот статус и стала уникальным наукоградом, где самые одаренные школьники со всей страны разрабатывают проекты от биоинформатики до беспилотных систем.

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