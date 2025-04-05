ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИМЕНИ ТРАМПА. ГЛУПОСТЬ ИЛИ МАНЁВР?

В России давно пора ввести чрезвычайное положение. Причины: пятая колонна, бесконтрольная миграция, вследствие убийства и унижение русского народа, низкая рождаемость, зависимость от МВФ.

Alex Nемо

Вот врать то зачем? Никакого "черезвычайного" положения в США Трамп не вводил! Во всяком случае население США ничего об этом не знает. Меры черезвычайного характера для восстановления экономики и черезвычайное положение в стране или даже отдельно взятом штате/регионе это совершенно разные вещи!