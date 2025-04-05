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ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИМЕНИ ТРАМПА. ГЛУПОСТЬ ИЛИ МАНЁВР?

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИМЕНИ ТРАМПА. ГЛУПОСТЬ ИЛИ МАНЁВР?

Дональд Трамп ввёл в США чрезвычайное положение. Что случилось? На Америку обрушился тайфун невиданной силы? Или всполыхнул огромный пожар? Американцев затопило? У них разбушевалась неизвестная эпидемия? Или враги грозят военным ударом? Ничего этого нет.

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Комментарии
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Стефан Михайлов Гърбузанов
Всё продумано как надо! Сатани-паразити лишени трилёни долари!
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12 час.
ВТ
Василий Топчий
В России давно пора ввести чрезвычайное положение. Причины: пятая колонна, бесконтрольная миграция, вследствие убийства и унижение русского народа, низкая рождаемость, зависимость от МВФ.
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11 час.
Alex Nемо
Вот врать то зачем? Никакого &quot;черезвычайного&quot; положения в США Трамп не вводил! Во всяком случае население США ничего об этом не знает. Меры черезвычайного характера для восстановления экономики и черезвычайное положение в стране или даже отдельно взятом штате/регионе это совершенно разные вещи!
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5 час.
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