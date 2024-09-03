Для молодых россиянок в приоритете карьера, а не создание семьи

Фото: Информационное агентство «Да-Да Новости» Согласно недавнему заявлению главы ВЦИОМ Константина Абрамова, сделанному на Восточном экономическом форуме, молодые россиянки все чаще отдают предпочтение построению профессиональной карьеры, а не созданию семьи.
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