Сегодня Росреестр и Роскадастр Тамбовской области отмечают юбилеи

Сегодня исполняется 15 лет со дня образования Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) и 25 лет со дня создания системы государственной регистрации прав на недвижимость в Тамбовской области.
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