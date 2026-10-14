Снятие американских санкций с российского дизеля в Европе восприняли как шок — западные СМИ пишут о конце эпохи, когда мнение ЕС учитывали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Территории неподч...
- NN Тысяча и один эпи...
- АС Уроки европейског...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым