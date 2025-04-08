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Царьград

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Сердечная недостаточность: 91-летняя актриса Мария Кнушевицкая в больнице

Сердечная недостаточность: 91-летняя актриса Мария Кнушевицкая в больнице

Заслуженная артистка России, 91-летняя Мария Кнушевицкая, госпитализирована с сердечными проблемами. Здоровье актрисы театра Моссовета ухудшилось из-за слабости, головокружения и болей в груди.

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