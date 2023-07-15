"Фак Бандера" – поляки собирают деньги на батальон ВДВ РФ

Арсен Межлумов Поляки ничем были не лучше бендеровцев и фашистов, с особой жестокостью и подлостью уничтожали и украинцев, и русских, и евреев, и вообще красноармейцев, стреляли в спину Красной Армии в годы ВОВ. Чего только стоит роль Польши в развязывании Второй Мировой войны и Холохосте! Уинстон Черчилль писал о поляках и Польше: «Храбрейшими из храбрых слишком часто руководили гнуснейшие из гнусных! И все же всегда существовали две Польши: - одна боролась за правду, - а другая пресмыкалась в подлости.»

Виталий Кирпиченко Мир теперь склонен менять свои взгляды и принципы на основе справедливости-несправедливости. а не на основе национализма или веры. Нация и вера всего лишь помощники в борьбе за справедливость.