Среди поляков нет единства в отношении к киевскому режиму, Бандере и своему правительству, выступающего "старшим партнёром и спонсором" погрязшему в нацизме соседу.
"Фак Бандера" – поляки собирают деньги на батальон ВДВ РФ
Комментарии
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Арсен Межлумов
Поляки ничем были не лучше бендеровцев и фашистов, с особой жестокостью и подлостью уничтожали и украинцев, и русских, и евреев, и вообще красноармейцев, стреляли в спину Красной Армии в годы ВОВ. Чего только стоит роль Польши в развязывании Второй Мировой войны и Холохосте! Уинстон Черчилль писал о поляках и Польше: «Храбрейшими из храбрых слишком часто руководили гнуснейшие из гнусных! И все же всегда существовали две Польши: - одна боролась за правду, - а другая пресмыкалась в подлости.»
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9 час.
Виталий Кирпиченко
Мир теперь склонен менять свои взгляды и принципы на основе справедливости-несправедливости. а не на основе национализма или веры. Нация и вера всего лишь помощники в борьбе за справедливость.
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7 час.
Татьяна Ермолова
Среди наших сограждан тоже такие были! Я общалась со людьми из многих стран в том числе и с поляками! Так вот они говорили, что желают быть с россиянами, но не с украинцами! Слишком свежа память Волынской резьни!
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7 час.
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