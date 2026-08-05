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Селебрини и Смит повторили забег Рокки по ступенькам перед музеем в Филадельфии

Нападающие « Сан-Хосе » Уилл Смит и Маклин Селебрини записали вирусный тикток. Игроки опубликовали видео в их совместном аккаунте в соцсети, на котором повторяют эпизод из фильма «Рокки», где главный герой Рокки Бальбоа бежит по ступенькам художественного музея Филадельфии.

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