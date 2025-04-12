Лавров: «Евроатлантические структуры потерпели крах, не обеспечив безопасность»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что евроатлантические структуры, созданные с целью обеспечения безопасности, потерпели неудачу, не сумев укрепить безопасность и стабильность в Европе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии