Жену Невзорова отправили под стражу за опасные переводы

Приморский суд Санкт-Петербурга заключил под стражу заочно Лидию Невзорову - жену журналиста Александра Невзорова (признан иноагентом, оба признаны участниками экстремистского объединения, чья деятельность запрещена в России, внесены в перечень террористов и экстремистов).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии