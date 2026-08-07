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Жену Невзорова отправили под стражу за опасные переводы

Жену Невзорова отправили под стражу за опасные переводы

Приморский суд Санкт-Петербурга заключил под стражу заочно Лидию Невзорову - жену журналиста Александра Невзорова (признан иноагентом, оба признаны участниками экстремистского объединения, чья деятельность запрещена в России, внесены в перечень террористов и экстремистов).

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