Представители Барвихи ответили на обвинение в покупке земли в 236 раз дешевле

В Одинцовском городском суде проходят слушания по делу, связанному с иском Генпрокуратуры о изъятии 8 гектаров земли из участка общей площадью 99 гектаров, который ранее принадлежал санаторию Управления делами президента “Барвиха”.
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