Тренер "Динамо" Личка назвал хорошей ситуацией отъезд игроков в сборные

Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка, говоря о том, как пауза на матчи национальных сборных влияет на клуб, заявил, что у него в распоряжении на это время осталось всего 11 футболистов, а также в шутку сравнил себя с наставником "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.