"Страна": Зеленский запретил изъятие органов у погибших бойцов ВСУ

Зеленский подписал закон, запрещающий изымать органы для трансплантации у погибших военных.В соответствии с принятым законом на Украине запрещено изымать анатомические материалы для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов у детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, сообщает украинское издание Страна.