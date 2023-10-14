В Германии призвали отремонтировать и использовать «Северные потоки»

Правительству ФРГ стоит изучить возможность ремонта подорванных в 2022 году «Северного потока-1» и «Северного потока-2» и в дальнейшем наладить поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) через газопроводы.
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