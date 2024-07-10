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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Химки» подтвердили переход Веры: «Планируем контракт «2+1». Медобследование Лукас прошел» 

«Химки» подтвердили переход Веры: «Планируем контракт «2+1». Медобследование Лукас прошел» 

«Трансферный договор подписан, медобследование Лукас прошел. В ближайшие часы надеемся увидеть его в «Химках».

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