Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Виктория Никифорова Еще не успев заехать в Белый дом, новый-старый президент США внезапно объявил войну странам БРИКС.
Рубль упал, а хоронят доллар.
Комментарии
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Иван Агеев
Приведи пример, Какие детали ты хотел выяснить, и что там выплыло? Сдаётся мне, ты в этих делах тёмный, как три подвала вместе, поэтому и выискиваешь чудеса, вроде "дара предвидения". "Ожидаемые проценты" - это проценты, начисленные на депозит в конце срока, обычный банковский термин, можешь мне поверить, я работал в 90-х сисадмином в Сбере. К примеру, ты открываешь депозит на сумму 100 тысяч на три месяца под 20 процентов годовых. Ожидаемый процент - 20 тысяч за год и разделить на четыре - 5 тысяч ты получишь через три месяца. Если депозит с пролонгированием и проценты остаются на вкладе, то автоматически открывается новый депозит, но уже на сумму 105 тысяч. Что тут непонятного и таинственного?
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8 час.
Иван Агеев
Справедливости ради - на таких счетах процент ощутимо ниже и начисляется по-другому, как правило - ежемесячно на остаток с последней операции.
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8 час.
В
Воробей
С чего Вы взяли, что я хочу какие-то детали выяснить и что для меня что-то таинственно в этой теме? Я просто высказал мнение, что, с одной стороны, попытки защищаться от инфляции посредством срочных счетов имеют аспект неопределённости, а с другой, что не так всё просто на практике. В итоге, это выливается в то, что инфляция вполне конкретно обирает народ, хотя разных людей в разной степени. И ничего в этом нет таинственного. Именно для этого и были придуманы фиатные деньги - чтобы можно было грабить народ, как ни крути.
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8 час.
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