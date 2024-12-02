Рубль упал, а хоронят доллар.

Иван Агеев Приведи пример, Какие детали ты хотел выяснить, и что там выплыло? Сдаётся мне, ты в этих делах тёмный, как три подвала вместе, поэтому и выискиваешь чудеса, вроде "дара предвидения". "Ожидаемые проценты" - это проценты, начисленные на депозит в конце срока, обычный банковский термин, можешь мне поверить, я работал в 90-х сисадмином в Сбере. К примеру, ты открываешь депозит на сумму 100 тысяч на три месяца под 20 процентов годовых. Ожидаемый процент - 20 тысяч за год и разделить на четыре - 5 тысяч ты получишь через три месяца. Если депозит с пролонгированием и проценты остаются на вкладе, то автоматически открывается новый депозит, но уже на сумму 105 тысяч. Что тут непонятного и таинственного?

Иван Агеев Справедливости ради - на таких счетах процент ощутимо ниже и начисляется по-другому, как правило - ежемесячно на остаток с последней операции.