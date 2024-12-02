Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 447 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Волхонов
    Мы стали останавливаться на пол пути.Врага надо добива...
  • Валерий Холодок
    Здравствуйте все. Здравствуйте, Александр. Более 2 000 лет тому назад к Человечеству пришёл Иисус и .... Есть в жизни...К чему бы это?!
  • Дмитрий Гурин
    Вы даже не представляете что у нас на моб. складах храниться "про запас" а т.к. утилизация ракет это не разборка снар...ВС России заблоки...

Рубль упал, а хоронят доллар.

Рубль упал, а хоронят доллар.

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Виктория Никифорова Еще не успев заехать в Белый дом, новый-старый президент США внезапно объявил войну странам БРИКС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Агеев
Приведи пример, Какие детали ты хотел выяснить, и что там выплыло? Сдаётся мне, ты в этих делах тёмный, как три подвала вместе, поэтому и выискиваешь чудеса, вроде &quot;дара предвидения&quot;. &quot;Ожидаемые проценты&quot; - это проценты, начисленные на депозит в конце срока, обычный банковский термин, можешь мне поверить, я работал в 90-х сисадмином в Сбере. К примеру, ты открываешь депозит на сумму 100 тысяч на три месяца под 20 процентов годовых. Ожидаемый процент - 20 тысяч за год и разделить на четыре - 5 тысяч ты получишь через три месяца. Если депозит с пролонгированием и проценты остаются на вкладе, то автоматически открывается новый депозит, но уже на сумму 105 тысяч. Что тут непонятного и таинственного?
Ответить
8 час.
Иван Агеев
Справедливости ради - на таких счетах процент ощутимо ниже и начисляется по-другому, как правило - ежемесячно на остаток с последней операции.
Ответить
8 час.
В
Воробей
С чего Вы взяли, что я хочу какие-то детали выяснить и что для меня что-то таинственно в этой теме? Я просто высказал мнение, что, с одной стороны, попытки защищаться от инфляции посредством срочных счетов имеют аспект неопределённости, а с другой, что не так всё просто на практике. В итоге, это выливается в то, что инфляция вполне конкретно обирает народ, хотя разных людей в разной степени. И ничего в этом нет таинственного. Именно для этого и были придуманы фиатные деньги - чтобы можно было грабить народ, как ни крути.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх