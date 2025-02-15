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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кагарлицкий о победной серии «Торпедо» из 4 матчей: «Поменяли игру в средней зоне и обороне. Тренерский штаб в хорошем контакте с командой»

— За счет чего у «Торпедо» в последнее время пошла победная серия? В чем прибавили по сравнению с неудачным январским периодом? — Мы немножко поменяли игру, добавили.

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