Константинов заявил о причастности СБУ, ЦРУ и MI6 к терактам на Крымском мосту

Как заявил в беседе с РИА Новости глава парламента Крыма Владимир Константинов, к терактам на Крымском мосту причастны спецслужбы трех стран: СБУ не смогла бы осуществить такую спланированную и выверенную операцию без ЦРУ и МI6.