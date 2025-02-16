Лавров и глава МИД Сербии Джурич проведут переговоры в Москве

Глава МИД России Сергей Лавров в Москве проведет переговоры с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем, встреча состоится в понедельник, 17 февраля, проинформировали в пресс-службе российского внешнего политического ведомства.
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