Вечерняя Москва

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Администрация Байдена в частном порядке призвала Киев показать открытость к переговорам

Администрация Байдена в частном порядке призвала Киев показать открытость к переговорам

Администрация президента Соединенных Штатов в частном порядке требует от украинских властей показать открытость к диалогу с российской стороной, пишет газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники, осведомленные о ходе обсуждений.

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