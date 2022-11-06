Администрация Байдена в частном порядке призвала Киев показать открытость к переговорам

Администрация президента Соединенных Штатов в частном порядке требует от украинских властей показать открытость к диалогу с российской стороной, пишет газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники, осведомленные о ходе обсуждений.
Администрация президента Соединенных Штатов в частном порядке требует от украинских властей показать открытость к диалогу с российской стороной, пишет газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники, осведомленные о ходе обсуждений.
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