Собянин: Москва помогает создавать новые стандарты качества жизни по всей России

Городское планирование требует одновременно смелых идей и точного расчета: новые районы, дороги, школы и общественные пространства создаются на десятилетия вперед и должны учитывать будущие потребности жителей.
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