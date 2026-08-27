На ВЭФ-2026 пройдет Форум креативных индустрий

1 сентября в рамках Восточного экономического форума состоится Форум креативных индустрий. Эксперты из разных стран – России, Китая, Индии, Индонезии, ОАЭ, Республики Корея и других – обсудят развитие креативной экономики, международную кооперацию, инвестиции в интеллектуальную собственность, роль медиа в развитии территорий, новые форматы контента, подготовку кадров для экономики будущего и креативные индустрии как инструмент социальной интеграции.
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