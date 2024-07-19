Российские бумаги в Казахстане стали покупать со скидкой в 50%

Брокер NGDEM Global предлагает выкупить акции «Аэрофлота» (по 0,31 доллара за одну штуку), «Газпрома» (0,68 доллара), «Норникеля» (0,7 доллара), «Лукойла» (38,90 доллара) Брокер NGDEM Global предложил тендер владельцам некоторых российских ценных бумаг, чтобы их выкупить.
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