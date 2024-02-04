Военные успехи Российской Федерации: главное из сводок СВО сегодня, 4 февраля 2024 года Ольга ВайленкоРоссийские вооруженные силы успешно освободили несколько населенных пунктов в Харьковской области за последние несколько дней.
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