Брэндон Ингрэм реализовал 8 3-очковых и набрал 41 очко, «Новый Орлеан» разгромил «Торонто»

Звездный форвард реализовал 8 3-очковых и набрал 41 очко, «Пеликанс» выиграли со счетом 138:100. За 30 минут Ингрэм попал 16 из 21 с игры (8 из 11 из-за дуги) и 1 из 1 с линии.
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