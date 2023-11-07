Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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10 бытовых лайфхаков, которые использовали ещё наши бабушки

10 бытовых лайфхаков, которые использовали ещё наши бабушки

Наше поколение ищет решение всех проблем в интернете (даже читая эту статью). А вот у наших бабушек и дедушек такой роскоши не было, поэтому житейские лайфхаки придумывались и передавались затем из уст в уста.

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