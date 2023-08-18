ФОРУМ «АРМИЯ-2023»

Форум «Армия-2023» за сутки посетили более 60,5 тыс. человек

Форум «Армия-2023» за сутки посетили более 60,5 тыс. человек

фото: t.me/forumarmy--> В четверг, 17 августа, объекты международного военно-технического форума «Армия-2023» посетили более 60,5 тысяч человек, что на 15% больше, чем в прошлом году, сообщил журналистам начальник ГУИР Минобороны Александр Осадчук.

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