Форум «Армия-2023» за сутки посетили более 60,5 тыс. человек

фото: t.me/forumarmy--> В четверг, 17 августа, объекты международного военно-технического форума «Армия-2023» посетили более 60,5 тысяч человек, что на 15% больше, чем в прошлом году, сообщил журналистам начальник ГУИР Минобороны Александр Осадчук.