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«Мой сын лишь раз видел, как чемпионом становилась не «Бавария». В «Шальке» предложили изменить формат Бундеслиги

«Мой сын лишь раз видел, как чемпионом становилась не «Бавария». В «Шальке» предложили изменить формат Бундеслиги

Президент «Шальке» Аксель Хефер в совместном интервью Bild с главой «Баварии» Гербертом Хайнером предложил изменить формат проведения Бундеслиги, чтобы повысить интерес к турниру.

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