They/Them Communist Activist Declares Ozempic "Fascist" Plot To "Genocide Fat People" America's socialist leadership increasingly looks less like a political movement and more like a circus where the clowns run the show.
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