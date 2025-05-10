Сколько автомобилей продадут в России в 2025 году? Эксперты ухудшили прогноз по авторынку

Согласно новой оценке агентства «Автостат», которую приводит в своем Telegram-канале Сергей Целиков, в России при самом благоприятном стечении обстоятельств за 2025 год удастся реализовать максимум 1,4 млн новых легковых автомобилей.
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