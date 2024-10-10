🎥🇺🇦Уничтоженный самый редкий тип вооружения украинской армии 155-мм колёсная САУ 2С22 «Богдана 3.0» на шасси КрАЗ-63221 #Богдана #КрАЗ #ВСУ #СВО #Украина.
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🎥🇺🇦Уничтоженный самый редкий тип вооружения украинской армии 155-мм колёсная САУ 2С22 «Богдана 3.0» на шасси КрАЗ-63221 #Богдана #КрАЗ #ВСУ #СВО #Украина.
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